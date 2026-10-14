Новак: идут переговоры по заключению контрактов с коллегами из США Новак: ведем переговоры о механизме реализации дизельной сделки с Минэнерго США

Москва14 окт Вести.Минэнерго России ведет переговоры с американским министерством, в ходе которых будет принято решение о механизме реализации поставок российского дизеля на американский и мировые рынки. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью ИС "Вести".

Сейчас идут переговоры по заключению контрактов с американскими коллегами между Минэнерго России и Минэнерго США. Там будет найден инструмент, который позволит обеспечить поставки сказал Новак

Ранее, 9 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. После него глава Белого дома сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о поставках 300 тыс. тонн российского дизельного топлива до конца месяца, чтобы снизить мировые цены на нефть.