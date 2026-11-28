Из партии Сары Вагенкнехт вышли 30 человек из-за позиции по сотрудничеству с АдГ

Партию Сары Вагенкнехт покинули 30 человек, не желающих сотрудничества с АдГ Из партии Сары Вагенкнехт вышли 30 человек из-за позиции по сотрудничеству с АдГ

Москва28 ноя Вести.Левоконсервативную партию "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) покинули 30 человек после ее отказа полностью исключить сотрудничество с крайне правой партией "Альтернативой для Германии" (АдГ), сообщает агентство DPA.

В субботу, 28 ноября, на федеральном съезде ССВ в Дрездене большинство из 600 делегатов проголосовали против резолюции, предусматривающей полный отказ от взаимодействия с АдГ. Инициативу выдвинула группа сооснователей партии.

Основательница ССВ Сара Вагенкнехт и сопредседатель Фабио Де Мази выступают за более прагматичный подход, известный как "магдебургский путь" (по названию административного земли Саксония-Анхальт). Он исключает создание коалиций с АдГ, поддержку ее кандидатов на посты глав региональных правительств и правительств меньшинства. При этом допускаются совместные голосования, принятие резолюций и другие договоренности.

Разногласия возникли после сентябрьских выборов в земле Саксония-Анхальт, где ССВ и АдГ вместе получили большинство мест в региональном парламенте. Партии уже совместно поддержали резолюцию с требованием прекратить поставки оружия Украине и отменить антироссийские санкции.

Противники сближения с АдГ считают, что такой курс противоречит первоначальным принципам ССВ и способствует лишь укреплению позиций правой партии, поддерживающей, по их мнению, милитаризацию Германии.

Половина из 30 покинувших ССВ политиков представляли Северный Рейн – Вестфалию, где в следующем году состоятся земельные выборы.

Ранее представители АдГ и ССВ раскритиковали политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении Украины.