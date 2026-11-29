Москва29 ноя Вести.Деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) стала причиной гибели множества людей. Такое мнение выразил американский техномагнат Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

Так предприниматель и глава SpaceX отреагировал на публикацию одного из пользователей, в которой сказано, что USAID использовалось как оружие для смены правящих режимов в других странах и инструмент вмешательства в выборы. Например, известно, что USAID за несколько лет до "евромайдана" финансировало украинские "независимые" СМИ и "демократические" инициативы.

Именно так. Они [USAID] стали причиной многих смертей написал Маск

Деятельность USAID была фактически прекращена администрацией нынешнего президента США Дональда Трампа в феврале 2025 года.

Некоторое время назад на сайте агентства появилось заявление о том, что при предыдущих администрациях USAID использовалось как способ продвижения радикальной программы, которая противоречит ценностям США. Также USAID сообщило, что "в интересах прозрачности и подотчетности" опубликует файлы и внутренние документы о своей работе.

Комментируя эти шаги, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что USAID "искупает вину" за прошлые администрации США.