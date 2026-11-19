Маск: США в 2014 году организовали госпереворот на Украине

Маск: США осуществили госпереворот на Украине в 2024 году Маск: США в 2014 году организовали госпереворот на Украине

Москва19 ноя Вести.Государственный переворот на Украине в 2014 году осуществлен при непосредственном участии США, заявил американский предприниматель Илон Маск в интервью газете The New York Times (NYT).

Переворот не произошел бы без поддержки Госдепартамента и других американских госструктур, отметил Маск.

Американцы организовали переворот для того, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины. Это агрессивное действие, и без помощи Госдепартамента и других ведомств этого бы не произошло приводит NYT слова Маска

Что касается работы Starlink и Starshield на Украине, то Маск заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский "не всегда говорит правду" о работе этих систем.

Зеленский утверждал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют Starlink для наведения дронов-перехватчиков, которые летят с большой скоростью.