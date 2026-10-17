В порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью "Восток Ойл" для мирового рынка

Новак: отгружен танкер с российской нефтью для мирового рынка из порта Диксон В порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью "Восток Ойл" для мирового рынка

Москва17 окт Вести.В морском порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью проекта "Восток Ойл" для мирового рынка. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".

Я знаю, что уже первый танкер отгружен был из порта Диксон сказал Новак

Диксон - российский арктический морской порт, расположенный на побережье Карского моря у входа в Енисейский залив.

Ранее в начале октября президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.