Москва17 октВести.В морском порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью проекта "Восток Ойл" для мирового рынка. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".
Я знаю, что уже первый танкер отгружен был из порта Диксонсказал Новак
Диксон - российский арктический морской порт, расположенный на побережье Карского моря у входа в Енисейский залив.
Ранее в начале октября президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.