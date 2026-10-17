Москва17 окт Вести.Мировой рынок уже недополучил 2,2 млрд баррелей нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести.

Он обратил внимание на очень сложную ситуацию на мировом рынке. Помимо общих неопределенностей, связанных с постоянными санкциями относительно многих стран-экспортеров, с торговыми войнами, ситуацию осложнили вооруженные конфликты. Они повлияли на объемы производства, логистику, транспортировку энергетических ресурсов и безопасность, пояснил он. Также на это повлияло ограничение поставок через Ормузский пролив. Из-за ограничений судоходства через пролив мировой рынок ежедневно недополучает около 4–6 миллионов баррелей нефти, добавил он.

Поэтому цена выросла: она реагирует на дефицит, волатильность высокая; рынок в ожидании того, что там что-то наладится, и при этом цены все равно высокие. Если такая ситуация будет продолжаться, то, на мой взгляд, это еще больше взвинтит цены, потому что остатки, которые сейчас активно используются из различных резервов — из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство США и европейские страны, — уже было принято решение о высвобождении из запасов порядка 500 млн баррелей. А, по нашим оценкам, рынок недополучил уже 2,2 миллиарда баррелей. То есть этого все равно недостаточно проинформировал он

Ранее Новак подчеркнул, что мировой рынок нефти переживает очередной шок, связанный с геополитикой, вооруженными конфликтами и санкциями.