Новак: добыча нефти в РФ в 2026 году прогнозируется в 494 млн тонн

Новак озвучил прогноз по добыче нефти в РФ на 2026 год Новак: добыча нефти в РФ в 2026 году прогнозируется в 494 млн тонн

Москва27 ноя Вести.Добыча нефти в России прогнозируется на уровне 494 миллионов тонн по итогу года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов об ожидаемом объеме добычи нефти по итогам текущего года.

По данным Минэнерго, где-то 494 миллиона тонн примерно​​​... Посмотрим, как будет до конца года сказал Новак в кулуарах межправительственной комиссии РФ и Турции по торгово-экономическому сотрудничеству

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