Москва27 нояВести.Добыча нефти в России прогнозируется на уровне 494 миллионов тонн по итогу года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов об ожидаемом объеме добычи нефти по итогам текущего года.
По данным Минэнерго, где-то 494 миллиона тонн примерно... Посмотрим, как будет до конца годасказал Новак в кулуарах межправительственной комиссии РФ и Турции по торгово-экономическому сотрудничеству
Ранее основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов раскрыл, что дало стимул развитию нефтяной промышленности в России.