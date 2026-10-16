Москва16 окт Вести.Власти Турции выбрали очень правильную и мудрую стратегию – сделать страну газовым хабом, где встречаются много производителей и потребителей голубого топлива. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой глава компании "НОВАТЭК" Леонид Михельсон.

Глава "НОВАТЭКа" назвал Турцию интересным направлением сотрудничества для компании.

Очень интересное направление, более расширенное [сотрудничество], а не только поставки, обсуждается. Турция заняла очень правильную стратегию – стать хабом, где соединяется много производителей и потребителей, – и очень мудро строит свою стратегию. С ними приятно вести переговоры отметил Михельсон

Ранее Леонид Михельсон сообщил, что "НОВАТЭК" ведет переговоры с Вьетнамом о поставках сжиженного природного газа.