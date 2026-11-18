Москва18 ноя Вести.На фоне отказа Европы от российских энергоносителей Россия намерена отдавать предпочтение Китаю при перераспределении поставок сжиженного природного газа. Об этом автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил глава компании "НОВАТЭК" Леонид Михельсон.

Очень мудрые люди в Брюсселе приняли решение, что с 1 января не будут получать российский СПГ. И, конечно, мы сейчас перераспределяем по рынкам и, конечно, предпочтение отдаем Китаю, нашим партнерам. Будем увеличивать поставки СПГ