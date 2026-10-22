Москва22 окт Вести.Очень важно сохранить энергетическую безопасность в условиях переделки поставок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом ИС "Вести" заявил глава компании "НОВАТЭК" Леонид Михельсон.

В ближайшее время могут быть приняты решения по укреплению энергетической безопасности, отметил он.

Переделка будет в поставках рынка, очень важно сохранить энергобезопасность. Те цены, которые сегодня доходят до $27-28 за MBTU (миллионы британских тепловых единиц), конечно, не устраивают всех. Не устраивают, да, и поставщиков. Это неправильно. Я думаю, будут какие-то в ближайшее время приняты решения на укрепление энергобезопасности всех территорий. Да, к этому надо стремиться подчеркнул Михельсон

Ранее он сообщил, что "НОВАТЭК" может переориентировать поставки сжиженного природного газа с рынка ЕС на другие.