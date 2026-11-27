Москва27 нояВести.Турция получит статус страны-гостя на юбилейном 30-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2027 году. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Хотел бы поблагодарить турецкую сторону за решение стать страной-гостем юбилейного 30-го Петербургского международного экономического форумасказал он на полях Российско-Турецкого бизнес-форума
По словам Новака, статус страны-гостя даст турецким компаниям возможность представить свою продукцию, провести переговоры с российскими и зарубежными партнерами, а также ознакомиться с предложениями российских регионов.
Вице-премьер добавил, что российская сторона будет рада видеть представителей турецкого бизнеса в Петербурге.
Юбилейный ПМЭФ состоится 16-19 июня 2027 года.