Иностранные участники форума в Тюмени рассказали о сотрудничестве с Россией Зарубежные участники форума TNF в Тюмени готовы развивать связи с партнерами РФ

Москва16 сен Вести.Участники международного промышленно-энергетического форума в Тюмени намерены развивать сотрудничество с российскими партнерами. Об этом представители китайской и иранской компаний рассказали в интервью ИС "Вести".

Почти 100 компаний представили свои разработки на форуме, главной темой которого стала нефтегазовая отрасль. Участниками TNF стали делегации таких стран, как Китай, Иран, Вьетнам, Турция и страны ближнего зарубежья.

Наша компания - крупный игрок в нефтегазовой отрасли. Мы делаем особый упор на сервисное обслуживание, при этом сами производим оборудование. Мы приезжаем сюда уже второй раз. Мы надеемся, что этот рынок откроется для нас и мы сможем предоставлять здесь свои услуги отметил генеральный директор Geo-Vista Вэйминь Чэнь

Иностранным разработчикам интересны российские технологии.

Мы наладили сотрудничество с различными заказчиками и субподрядчиками, действующими на российском рынке. Я вижу большие перспективы для сотрудничества между Ираном и Россией в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, нефтехимия и электроэнергетика рассказал генеральный директор Trust Turbine Technology JSC Али Солтани

XI международный промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. В этом году форум впервые получил статус международного.