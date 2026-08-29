В РФ ежегодно будут проводить Международный промышленно-энергетический форум TNF Кабмин утвердил проведение Международного промышленно-энергетического форума TNF

Москва29 авг Вести.Правительство России постановило каждый год проводить Международный промышленно-энергетический форум TNF. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Как следует из документа, с инициативой о проведении мероприятия ранее выступил Минпромторг России.

Принять предложение... о ежегодном, начиная с 2026 года, проведении Международного промышленно-энергетического форума TNF говорится в постановлении

Отмечается, что Минпромторг будет ответственным за координацию работы, связанной с подготовкой и проведением форума. Организатором мероприятия на безвозмездной основе станет Ассоциация "Нефтегазовый кластер". Что касается финансирования расходов, оно будет осуществляться за счет собственных и привлекаемых внебюджетных средств ассоциации.