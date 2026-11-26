Новак: Россия планирует всестороннюю "сверку часов" с Турцией Новак заявил, что Россия планирует всестороннюю "сверку часов" с Турцией

Москва26 ноя Вести.Россия намерена провести всестороннюю "сверку часов" по всему комплексу двусторонней повестки с Турцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-премьера РФ Александра Новака. Это планируется сделать в рамках 20-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Новак, слова которого приводит его пресс-служба, отметил, что между Россией и Турцией налажен очень плотный и конструктивный диалог​​​.

В рамках предстоящего юбилейного 20-го заседания … планируем провести всестороннюю "сверку часов" по всему комплексу двусторонней повестки приводятся в сообщении слова Новака

Заседание запланировано на пятницу, 27 ноября. Местом проведения станет Стамбул.

Посол России в Анкаре Сергей Вершинин ранее указывал, что позиции РФ и Турции по вопросам атомной энергетики во многом совпадают. Между Москвой и Анкарой, как заметил дипломат, налажен регулярный диалог на самом высоком профессиональном уровне по вопросам развития атомной энергетики.