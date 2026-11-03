Турция рассчитывает на контакты с Россией по Украине

Анкара рассчитывает на контакты с Москвой по ситуации вокруг Украины Турция рассчитывает на контакты с Россией по Украине

Москва3 ноя Вести.В ближайшее время возможны контакты между Россией и Турцией по Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком кабмине.

Собеседник агентства подчеркнул, что вопрос Украины остается одним из приоритетных в диалоге Москвы и Анкары.

Контакты на высшем уровне между Анкарой и Москвой по этой теме в ближайшее время вполне вероятны сказал он

Накануне стало известно, что урегулирование украинского конфликта остается одной из центральных тем международных контактов турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Между тем спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Штаты выступят посредником на рабочих переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби.