Москва3 ноя Вести.Урегулирование конфликта на Украине остается одной из центральных тем международных контактов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в том числе его телефонных переговоров с западными лидерами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком кабмине.

Украинская тема занимает важное место в телефонной дипломатии президента Эрдогана сказал собеседник агентства

Он также отметил, что в ходе контактов с западными лидерами турецкий президент уделяет особое внимание поиску путей прекращения конфликта и возможностям дипломатического урегулирования.

Ранее Анкара сообщила Вашингтону о том, что готова участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, как на техническом уровне, так и с участием лидеров.