Администрация Эрдогана: переговоры с Зеленским пройдут в субботу в Стамбуле

Эрдоган примет Зеленского в Стамбуле: в центре внимания — Украина и Черное море Администрация Эрдогана: переговоры с Зеленским пройдут в субботу в Стамбуле

Москва30 окт Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет в субботу в Стамбуле переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

Как уточнил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети X, встреча состоится по приглашению Эрдогана.

В ходе переговоров в Стамбуле будут рассмотрены шаги, которые можно предпринять для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Турцией и Украиной, а также региональные и международные вопросы, прежде всего российско-украинский конфликт и ситуация с безопасностью в Черном море сообщил он

Ключевыми темами стамбульской встречи станут развитие двусторонних отношений Анкары и Киева, урегулирование украинского кризиса и обеспечение безопасности судоходства в Черноморском регионе.

Ранее Эрдоган отмечал, что есть потребность в новом механизме защиты судоходства в Черном море.