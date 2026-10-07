Эрдоган предложил содействие в организации прямых контактов России и Украины

Путин и Эрдоган обсудили судоходство в Черном море и украинский вопрос Эрдоган предложил содействие в организации прямых контактов России и Украины

Москва7 окт Вести.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Черном море и российско-украинское урегулирование. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать установлению прямых контактов между Москвой и Киевом.

Президент Эрдоган заявил, что Турция всегда готова содействовать усилиям по налаживанию прямых контактов между Россией и Украиной говорится в сообщении

Турецкий лидер также подчеркнул важность мер по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили двусторонние российско-турецкие отношения, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

Ранее Кремль сообщил о ряде международных контактов Путина и иностранных лидеров по случаю дня рождения российского президента. Поздравления Путину также направляют представители правительств зарубежных стран, главы международных организаций и общественно-политические деятели.