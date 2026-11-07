Москва7 нояВести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Среди прочего они обсудили дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
[Эрдоган] сказал, что надеется, что растущие дипломатические усилия приведут к положительным результатам, что Турция продолжит вносить свой вклад, и что расширение контактов как с Киевом, так и с Москвой имеет важное значениеговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что Эрдоган рассчитывает в скором времени обсудить урегулирование на Украине с президентом России Владимиром Путиным. Однако администрации обоих лидеров еще не объявляли, когда может состояться этот диалог.