Эрдоган в разговоре с Трампом обсудил урегулирование на Украине

Эрдоган выразил надежду на успешное урегулирование конфликта на Украине Эрдоган в разговоре с Трампом обсудил урегулирование на Украине

Москва7 ноя Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Среди прочего они обсудили дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

[Эрдоган] сказал, что надеется, что растущие дипломатические усилия приведут к положительным результатам, что Турция продолжит вносить свой вклад, и что расширение контактов как с Киевом, так и с Москвой имеет важное значение говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Эрдоган рассчитывает в скором времени обсудить урегулирование на Украине с президентом России Владимиром Путиным. Однако администрации обоих лидеров еще не объявляли, когда может состояться этот диалог.