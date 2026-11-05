Эрдоган сообщил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по Украине Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить украинский конфликт с Путиным

Москва5 ноя Вести.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по теме украинского урегулирования. Об этом он заявил журналистам на борту самолета по возвращении из Южной Кореи.

Кроме того, он планирует представить российской стороне итоги прошедших в Турции переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

После встречи с господином Зеленским (состоялась в Стамбуле 31 октября – Прим. ред​​​.) мы хотим также провести переговоры с господином (Владимиром) Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса сказал Эрдоган

Он также сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен обсудить с Москвой украинский конфликт перед возможными переговорами Эрдогана и Путина.

Ранее экс-депутат Верховной рады V–VII созывов Спиридон Килинкаров выразил мнение, что предстоящие переговоры России, США и Украины в Абу-Даби не дадут быстрых результатов, а судьба украинского конфликта решится в ходе зимней военной кампании.