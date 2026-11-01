CNN Türk: Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции CNN Türk: Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции

Москва1 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения деликатных вопросов урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, которые приводит телеканал CNN Türk, у Украины тесные и хорошие отношения с Турцией.

Да, мы готовы. Мы готовы к этой встрече в Турции сказал Зеленский в ответ на вопрос, готов ли он встретиться с Путиным в Турции

Зеленский заявил, что встреча с лидерами России и США необходима для завершения конфликта.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин ни разу не отказывался от разговоров Зеленским.