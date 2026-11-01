Москва1 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения деликатных вопросов урегулирования конфликта на Украине.
По его словам, которые приводит телеканал CNN Türk, у Украины тесные и хорошие отношения с Турцией.
Да, мы готовы. Мы готовы к этой встрече в Турциисказал Зеленский в ответ на вопрос, готов ли он встретиться с Путиным в Турции
Зеленский заявил, что встреча с лидерами России и США необходима для завершения конфликта.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин ни разу не отказывался от разговоров Зеленским.