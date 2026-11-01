Ушаков о возможной беседе Зеленского и Путина: президент никогда не отказывался

Ушаков: Путин никогда не отказывался от беседы с Зеленским Ушаков о возможной беседе Зеленского и Путина: президент никогда не отказывался

Москва1 ноя Вести.Президент России Владимир Путин ни разу не отказывался от разговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Так он прокомментировал вопрос журналиста, ответит ли российский лидер, если ему позвонит Зеленский.

Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров заверил Ушаков

Помощник президента ранее сообщил, что в Кремле слышали ремарки Зеленского о готовности Киева обсуждать территориальный вопрос.