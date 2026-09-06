Эрдоган обсудит Украину в понедельник на совещании с правительством Турции

Эрдоган обсудит с членами правительства ситуацию вокруг Украины Эрдоган обсудит Украину в понедельник на совещании с правительством Турции

Москва6 сен Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 7 сентября, проведет заседание кабинета министров, где будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. Об этом РИА Новости источник в администрации президента Турции.

Заседание Совета министров Турции под председательством главы государства состоится в президентском дворце в Анкаре.

Ситуация вокруг Украины будет обсуждаться на заседании кабинета министров сообщил собеседник агентства

Также министры затронут региональную обстановку в свете конфликта США и Ирана и рассмотрят обновленный план развития экономики Турции.

Последняя очная встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла 1 сентября 2026 года. Лидеры увиделись на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. В открытой части лидеры обсуждали экономическое взаимодействие и масштабные проекты - в частности, строительство АЭС в Турции.