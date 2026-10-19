В Турции все еще ожидают визит президента России Владимира Путина РИА Новости: Анкара рассчитывает на приезд президента России Владимира Путина

Москва19 окт Вести.Анкара рассчитывает на визит президента России Владимира Путина и напоминает, что приглашение посетить страну остается в силе. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком кабмине.

Приглашение президента Реджепа Тайипа Эрдогана Владимиру Путину посетить Турцию остается открытым подчеркнул собеседник агентства

По его словам, республика хочет продолжать прямой диалог с Москвой по вопросам двусторонних отношений и региональной повестки. В их числе – ситуация в Черном море и перспектива обеспечения безопасности судоходства.

Ранее подобные темы лидеры России и Турции уже обсуждали во время телефонного разговора. Тогда Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать установлению прямых контактов между Москвой и Киевом.