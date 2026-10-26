Власти Турции заявили о готовности к любому посредничеству по Украине Анкара готова сыграть любую посредническую роль в украинском урегулировании

Москва26 окт Вести.Власти Турции готовы взять на себя любую посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине, если его участники сочтут это необходимым.

Это этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве страны.

Анкара готова оказать любую посредническую поддержку по Украине… Турция готова рассмотреть возможные варианты содействия переговорному процессу, если участники конфликта сочтут посредничество необходимым заявил собеседник агентства

Ранее в турецком кабмине выражали готовность предоставить площадку для трехсторонних переговоров по Украине. В частности, речь шла о Стамбуле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал возможность возобновления переговоров по украинскому урегулированию в октябре.