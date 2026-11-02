Турция сообщила США о готовности принять переговоры по украинскому конфликту Турция проинформировала США о готовности принять переговоры по Украине

Москва2 ноя Вести.Анкара сообщила Вашингтону о своей готовности участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, включая как технический формат, так и встречи с участием лидеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком кабмине.

Турция готова принять переговоры по Украине как на техническом уровне, так и на высшем уровне. Этот сигнал был передан США на фоне тех инициатив, которые предпринимает Вашингтон по урегулированию украинского конфликта отметил собеседник агентства

Подчеркивается, что Анкара выразила свою готовность предоставить площадку для дипломатических контактов в зависимости от формата и уровня предполагаемых переговоров.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что первые раунды переговоров по украинскому конфликту должны пройти в трехстороннем формате США - Россия - Украина, потому что с США уже выстроены рабочие контакты.