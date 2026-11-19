Посол Вершинин: позиции РФ и Турции по атомной энергетике во многом совпадают

Посол России рассказал о схожих позициях Москвы и Анкары по атомной энергетике Посол Вершинин: позиции РФ и Турции по атомной энергетике во многом совпадают

Москва19 ноя Вести.Позиции России и Турции по вопросам атомной энергетики во многом совпадают. Об этом рассказал посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин.

В беседе с ТАСС он отметил, что между Москвой и Анкарой налажен регулярный диалог на самом высоком профессиональном уровне по вопросам развития атомной энергетики.

Подходы Турции подробно изложил в своем выступлении на форуме министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар. Высказанные им идеи и оценки во многом совпадают с нашим видением сказал Вершинин

Ранее он подчеркнул, что у Анкары есть обширные планы по сотрудничеству с Москвой в энергетической сфере. По словам посла, между странами сохраняются глубокие двусторонние контакты, в том числе в экономической, торговой и технологической областях.