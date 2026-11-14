В МИД заявили, что РФ довольна сотрудничеством со странами БРИКС в энергетике МИД: Россия довольна партнерством в энергетической сфере со странами БРИКС

Москва14 ноя Вести.Российская сторона довольна сотрудничеством в энергетической сфере с Китаем, Индией и Турцией. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

В беседе с ТАСС он отметил, что в последние годы Россия переправила основные потоки своих поставок в дружественные государства.

Нельзя не отметить наше партнерство в энергетической сфере со странами БРИКС и ЕАЭС, в том числе Китаем, Индией, а также с Турцией сказал Биричевский

Он добавил, что это не исчерпывающий список государств.

Ранее российский посол в Турции Сергей Вершинин заявил, что у Анкары есть обширные планы по сотрудничеству с Москвой в энергетической сфере. По его словам, страны сохраняют глубокие двусторонние контакты, в том числе в экономической, торговой и технологической областях.