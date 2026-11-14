Москва14 нояВести.Российская сторона довольна сотрудничеством в энергетической сфере с Китаем, Индией и Турцией. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
В беседе с ТАСС он отметил, что в последние годы Россия переправила основные потоки своих поставок в дружественные государства.
Нельзя не отметить наше партнерство в энергетической сфере со странами БРИКС и ЕАЭС, в том числе Китаем, Индией, а также с Турциейсказал Биричевский
Он добавил, что это не исчерпывающий список государств.
Ранее российский посол в Турции Сергей Вершинин заявил, что у Анкары есть обширные планы по сотрудничеству с Москвой в энергетической сфере. По его словам, страны сохраняют глубокие двусторонние контакты, в том числе в экономической, торговой и технологической областях.