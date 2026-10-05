Цивилев рассказал о российских компетенциях в атомной энергетике Цивилев: РФ обладает огромными компетенциями в области атомной генерации

Москва5 окт Вести.Россия обладает широкими компетенциями в области атомной энергетики и уже поставила на поток производство малых атомных электростанций (АЭС). Об этом министр энергетики РФ Сергей Цивилев рассказал в интервью корреспонденту RT Дарье Вагановой во время африканского турне.

По словам министра, Россия располагает технологиями для строительства крупных АЭС, а также малыми станциями наземного и мобильного исполнения. В частности, страна уже семь лет эксплуатирует плавучую атомную электростанцию.

Россия обладает огромными компетенциями в области атомной генерации. У нас есть много отработанных технологий и больших атомных станций, у нас есть и малые атомные электростанции – и наземного исполнения, и мобильного исполнения в виде плавучих атомных станций сказал Цивилев

Он отметил, что мощность плавучей станции составляет 110 МВт, а подобные решения могут использоваться для обеспечения электроэнергией удаленных территорий. По словам министра, сейчас у России уже есть девять заказов на малые АЭС.

Отдельно министр подчеркнул высокий уровень безопасности и надежности российских АЭС. По его словам, развитие атомной энергетики в Африке может стать одним из ключевых способов обеспечить население континента доступной электроэнергией.