Москва22 нояВести.Российские плавучие атомные станции станут хитом мирового энергетического рынка, заявил в интервью телеканалу РБК глава Минэкономразвития Максим решетников.
Он напомнил, что РФ строит и развивает свой ледокольный флот и к нему фиксируется "большой, очевидный интерес".
Я думаю, что это будет, в общем, скорее всего, такой хит мирового энергорынка — это наши плавучие атомные станции. То, что мы сейчас строим, — это тоже в зоне Севморпути, для большого индустриального проектасказал министр
Этот совместный проект России и Китая может стать "хитом" в отношении привлечения инвестиций, загрузки производства и совместной эксплуатации с учетом подготовки специалистов, добавил он.
По оценке Решетникова, проект будет востребован среди прибрежных государств, испытывающих дефицит электроэнергии.