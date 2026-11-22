Москва22 ноя Вести.Российские плавучие атомные станции станут хитом мирового энергетического рынка, заявил в интервью телеканалу РБК глава Минэкономразвития Максим решетников.

Он напомнил, что РФ строит и развивает свой ледокольный флот и к нему фиксируется "большой, очевидный интерес".

Я думаю, что это будет, в общем, скорее всего, такой хит мирового энергорынка — это наши плавучие атомные станции. То, что мы сейчас строим, — это тоже в зоне Севморпути, для большого индустриального проекта сказал министр

Этот совместный проект России и Китая может стать "хитом" в отношении привлечения инвестиций, загрузки производства и совместной эксплуатации с учетом подготовки специалистов, добавил он.

По оценке Решетникова, проект будет востребован среди прибрежных государств, испытывающих дефицит электроэнергии.