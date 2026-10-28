Путин: никто, кроме России, пока не строит малые АЭС

Путин заявил, что Россия остается единственной страной с действующими малыми АЭС Путин: никто, кроме России, пока не строит малые АЭС

Москва28 окт Вести.Россия на практике реализовала проекты малых атомных электростанций (АЭС), тогда как другие страны не ввели такие объекты в эксплуатацию, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин высказался о малых АЭС во время осмотра выставки российских технологических разработок, которую посетили лидеры африканских государств.

Глава государства отметил, что компании из Франции, Японии и США также заявляют о разработке малых электростанций, однако действующих построенных объектов у них пока нет.

Только в России есть действующие, построенные и работающие констатировал Путин

Саммит Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября.

Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в кулуарах саммита Россия-Африка заявил, что рассчитывает на взаимодействие в атомной отрасли с Эфиопией, Руандой и Замбией.