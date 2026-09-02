Москва2 сен Вести.Энергодефицит в Приморье и Хабаровском крае удалось решить, заявил ИС "Вести" министр энергетики РФ Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

У нас есть энергодефицитные районы - это Приморский край и Хабаровский край. И мы провели глубокую модернизацию Приморской ГРЭС. Наверное, это самый масштабный, амбициозный проект на дальнем Востоке - передача мощности на 500 киловольт на 500 километров. Это позволяет в энергодефицитные районы передавать порядка 400 мегаватт энергетической мощности. Это очень важно