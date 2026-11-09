Дипломаты РФ поддерживают контакт с россиянами на АЭС "Бушер" Посол Дедов: посольство РФ обменивается информацией с работниками АЭС "Бушер"

Москва9 ноя Вести.Дипломаты РФ поддерживают контакт с российскими гражданами, работающими на атомной электростанции "Бушер". Об этом ИС "Вести" сообщил посол РФ в Иране Алексей Дедов.

По линии посольства и генконсульства в Исфагане мы оказываем консульское содействие бушерским специалистам, мониторим ситуацию, обмениваемся информацией с нашими атомщиками, которые работают в Бушере. В случае необходимости содействуем организации эвакуации рассказал он

В конце октября генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что организация планирует в ноябре довести до 200 человек количество персонала на АЭС в Иране, сейчас там больше ста. На пике военного конфликта США и Ирана численность снижалась с 700 человек до 20.