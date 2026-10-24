Посольство РФ в Иране опровергло эвакуацию на АЭС "Бушер" Посольство РФ опровергло эвакуацию дипломатов и специалистов АЭС "Бушер"

Москва24 окт Вести.Посольство России в Иране опровергло сообщения о якобы начавшейся эвакуации сотрудников дипмиссии и российских специалистов, работающих на атомной электростанции "Бушер".

Ни сотрудники посольства, ни российские специалисты на АЭС "Бушер" никуда не собираются эвакуироваться. Работа продолжается в штатном режиме говорится в сообщении посольства в Telegram

В дипмиссии назвали распространяемые сведения дезинформацией, "источник которой хорошо известен". Дипломаты призвали пользователей отписаться от новостных ресурсов, публикующих недостоверную информацию.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация намерена нарастить присутствие своего персонала АЭС "Бушер" до 200 специалистов.