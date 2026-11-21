Москва21 ноя Вести.Строительные работы на АЭС "Бушер" в Иране не прерывались даже в условиях боевых действий, они продолжаются и идут полным ходом. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель площадки сооружения АЭС Бохлуль Мохебби.

Он добавил, что проект – это "живая работа, а не священная книга", поэтому сроки могут пересматриваться и корректироваться.

Проект – это живая работа, и на эту работу влияют обстоятельства вне нас. Как вы знаете, мы находимся в состоянии войны. Объект мы планировали сдать за пять лет, но производится пересмотр и корректировка. Проект – это не священная книга, которую нельзя изменить. Подчеркну, нам понадобилось менее недели, чтобы подготовиться к условиям войны, возобновить деятельность и продолжить работу… Работа не останавливается, она идет полным ходом рассказал Мохебби

Первые удары по провинции Бушер в Иране американские вооруженные силы нанесли в марте этого года. Сначала были атакованы военные базы, впоследствии удары наносились все ближе к ядерному объекту, из-за чего большую часть персонала пришлось эвакуировать.

Сейчас российские специалисты возвращаются на строительную площадку. В ближайшее время количество сотрудников увеличится до 300 человек, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.