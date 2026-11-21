Сотрудник АЭС "Бушер" объяснил, почему персонал из РФ быстро вернулся к работе На АЭС "Бушер" отметили отсутствие переходного периода при возврате персонала

Москва21 ноя Вести.Российскому персоналу АЭС "Бушер" не пришлось проходить переходный период при возвращении на площадку после прекращения ударов по Ирану. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель представительства АО "Атомстройэкспорт", директор по сооружению АЭС Вячеслав Осипов.

По его словам, небольшая группа российских сотрудников осталась на станции после эвакуации персонала из-за американских атак, чтобы проводить важнейшие технологические процессы.

Нас оставалось 20 человек российского персонала. Никаких инцидентов по разрушению инфраструктуры и основных средств. А самое главное, что мы обеспечили отсутствие необходимости переходного периода при возвращении нашего персонала рассказал Осипов

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает в ближайшее время нарастить численность персонала на иранской атомной электростанции "Бушер" до 300 человек.