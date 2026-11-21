Москва21 нояВести.Российскому персоналу АЭС "Бушер" не пришлось проходить переходный период при возвращении на площадку после прекращения ударов по Ирану. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель представительства АО "Атомстройэкспорт", директор по сооружению АЭС Вячеслав Осипов.
По его словам, небольшая группа российских сотрудников осталась на станции после эвакуации персонала из-за американских атак, чтобы проводить важнейшие технологические процессы.
Нас оставалось 20 человек российского персонала. Никаких инцидентов по разрушению инфраструктуры и основных средств. А самое главное, что мы обеспечили отсутствие необходимости переходного периода при возвращении нашего персоналарассказал Осипов
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает в ближайшее время нарастить численность персонала на иранской атомной электростанции "Бушер" до 300 человек.