Россиянин рассказал, почему вернулся на АЭС "Бушер" в числе первых Сотрудник АЭС "Бушер" рассказал, почему в числе первых вернулся на станцию

Москва15 ноя Вести.Главный диспетчер Павел Рожко в интервью ИС "Вести" рассказал, почему в числе первых вернулся на АЭС "Бушер", когда США прекратили удары по Ирану.

В самую острую фазу ближневосточного конфликта большую часть специалистов, в том числе российских, с площадки вывезли. Но даже тогда возведение объектов не было заморожено – минимальными силами обеспечивались важнейшие технологические процессы, которые невозможно остановить.

Сегодня стройка оживает. На площадку уже вернулись около 200 россиян. Те, кто были в эвакуации, переживали и за товарищей, и за сам проект. Едва наступило перемирие, сами вызывались ехать.

Конечно, я в первых списках попал сюда. Семь лет я уже на этом объекте. Это место настолько стало родным, что на сегодняшний день я, наверное, считаю, что это та страна, в которую невозможно не влюбиться. И, имея такую работу, я просто горжусь поделился россиянин

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает в ближайшее время нарастить численность персонала на иранской атомной электростанции (АЭС) "Бушер" до 300 человек.