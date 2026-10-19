Лавров: специалисты РФ постепенно возвращаются на АЭС "Бушер" в Иране

Российские специалисты постепенно возвращаются на АЭС "Бушер", заявил Лавров Лавров: специалисты РФ постепенно возвращаются на АЭС "Бушер" в Иране

Москва19 окт Вести.Российские специалисты постепенно возвращаются на атомную электростанцию (АЭС) "Бушер" в Иране, сообщил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр провел переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. После встречи он отметил, что Москва не собирается отказываться от договоренностей с Тегераном в различных сферах, несмотря на непростую обстановку.

Наши специалисты постепенно возвращаются на АЭС "Бушер", большие перспективы в области добычи и транспортировки углеводородов подчеркнул Лавров

Ранее глава российского МИД прибыл в Тегеран. Он планировал обсудить с Аракчи шаги по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива.