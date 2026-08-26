Росконгресс: юбилейный ПМЭФ пройдет с 16 по 19 июня 2027 года

Определены даты проведения юбилейного ПМЭФ в 2027 году Росконгресс: юбилейный ПМЭФ пройдет с 16 по 19 июня 2027 года

Москва26 авг Вести.Юбилейный, 30-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 16 по 19 июня 2027 года. Об этом говорится в заявлении на сайте Росконгресса.

Как отметил советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, на протяжении 30 лет в рамках форума поднимаются самые актуальные темы. Он подчеркнул, что повестка ПМЭФ всегда отражала ключевые изменения в мире.

Уверен, что юбилейный, 30-й Петербургский международный экономический форум станет важной вехой в истории ПМЭФ и откроет новые возможности для формирования партнерств и реализации совместных проектов сказал Кобяков

Советник российского лидера добавил, что в настоящий момент форум представляет собой силу, которая объединяет мировое сообщество на основе доверия и стремления к развитию.