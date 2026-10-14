ВЭФ-2027 пройдет с 31 августа по 3 сентября Советник президента Кобяков: ВЭФ-2027 пройдет с 31 августа по 3 сентября

Москва14 окт Вести.Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2027 году состоится с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

По его словам, за время проведения форум стал ключевым механизмом для привлечения инвестиций и укрепления международного сотрудничества.

XII Восточный экономический форум состоится с 31 августа по 3 сентября 2027 года во Владивостоке заявил Антон Кобяков

Советник президента РФ выразил уверенность в том, что ВЭФ-2027 позволит определить новые направления партнерства, представить перспективные проекты, а также придать дополнительный импульс развитию Дальнего Востока.

В этом году Восточный экономический форум прошел с 1 по 4 сентября 2026 года. В нем приняли участие свыше 7 тыс. человек из 78 стран; было подписано около 300 соглашений почти на 6,7 трлн рублей.

3 сентября на ВЭФ выступил президент России Владимир Путин. В числе тем, которые были затронуты во время сессии – развитие Дальнего Востока и Арктики, новые меры поддержки бизнеса и семей, состояние российской экономики, Северный морской путь и применение беспилотных технологий.