Москва4 сенВести.Более 300 соглашений подписаны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сумму почти 7 триллионов рублей, заявил ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков.
"Подписано 318 соглашений на общую сумму почти 7 трлн рублей сказал Кобяков
Как отметил Кобяков, эти данные не включают соглашения, составляющие коммерческую тайну.
Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил о подписанных соглашениях более чем на 6 триллионов рублей.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей".
В форуме участвуют более 7 тыс. человек из 78 стран, в том числе представители 17 недружественных стран.