Соглашения на 7 триллионов рублей подписаны на ВЭФ

На ВЭФ подписаны соглашения почти на 7 триллионов рублей Соглашения на 7 триллионов рублей подписаны на ВЭФ

Москва4 сен Вести.Более 300 соглашений подписаны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сумму почти 7 триллионов рублей, заявил ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков.

"Подписано 318 соглашений на общую сумму почти 7 трлн рублей сказал Кобяков

Как отметил Кобяков, эти данные не включают соглашения, составляющие коммерческую тайну.

Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил о подписанных соглашениях более чем на 6 триллионов рублей.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей".

В форуме участвуют более 7 тыс. человек из 78 стран, в том числе представители 17 недружественных стран.