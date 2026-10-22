Дмитриев: форум России, США и Германии может пройти во втором квартале 2027 года

Дмитриев анонсировал форум России, США и Германии в 2027 году Дмитриев: форум России, США и Германии может пройти во втором квартале 2027 года

Москва22 окт Вести.Форум с участием России, США и Германии может состояться во втором квартале 2027 года, сообщил журналистам глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На полях XIX Веронского Евразийского экономического форума он заявил, что в декабре уже запланирована встреча с представителями немецкой партии "Альтернатива для Германии", в ходе которой детально обсудят организацию мероприятия.

У нас уже в декабре будет встреча с представителями партии "Альтернатива для Германии", чтобы запланировать детально этот форум на следующий год. Мы ожидаем, что это состоится где-то во втором квартале следующего года сказал Дмитриев

Он также отметил, что участники определят, ограничится ли форум немецким и американским бизнесом или к нему присоединятся компании из других европейских стран.

Кроме того, Дмитриев заявил, что Европе необходимо принять благоприятный для бизнеса подход. Подобным образом он прокомментировал свой призыв к европейским бизнесменам найти более толковых бюрократов в собственных странах.