Место бизнес-форума России, США и Германии выберут до конца года Дмитриев: форум России, США и Германии пройдет в нейтральной стране

Москва12 сен Вести.Место проведения бизнес-форума России, США и Германии планируют определить ближе к концу 2026 года. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, сейчас рассматриваются два варианта. Одна из возможных точек проведения такого саммита в 2027 году находится на Ближнем Востоке, а вторая - в стране, расположенной рядом с регионом.

И, возможно, мы выберем действительно некую нейтральную страну для проведения данного форума и, опять-таки, объявим об этом уже ближе к концу данного года сказал Дмитриев журналистам

Дмитриев также сообщил, что организаторы получили более 20 запросов от представителей немецкого бизнеса на участие в предстоящем мероприятии.

По его мнению, форум может стать площадкой для развития делового диалога между странами вопреки барьерам, которые пытаются строить глобалисты и европейские левые силы.

Бизнес-форум России, США и ФРГ планируется провести в 2027 году. По словам главы РФПИ, инициативу уже поддержали партия "Альтернатива для Германии" и Американская торговая палата.