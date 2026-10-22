Москва22 октВести.Россия, Германия и США могут вернуть величие Европе, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Этими словами он сделал отсылку к одному из предвыборных лозунгов президента США Дональда Трампа - "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA).
С нетерпением жду форума Россия-США-Германия. Экономический диалог и сотрудничество в энергетической сфере имеют ключевое значение для безопасности и процветания. Вместе мы можем сделать Европу снова великой!написал Дмитриев в соцсети X
Ранее Дмитриев сообщил, что экономический форум РФ-США-ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года. Он уточнил, что в декабре уже запланирована встреча с представителями немецкой партии "Альтернатива для Германии", на которой обсудят детали мероприятия.