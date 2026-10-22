Дмитриев: РФ, ФРГ и США могут сделать Европу снова великой

Россия, Германия и США могут сделать Европу снова великой, заявил Дмитриев Дмитриев: РФ, ФРГ и США могут сделать Европу снова великой

Москва22 окт Вести.Россия, Германия и США могут вернуть величие Европе, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Этими словами он сделал отсылку к одному из предвыборных лозунгов президента США Дональда Трампа - "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA).

С нетерпением жду форума Россия-США-Германия. Экономический диалог и сотрудничество в энергетической сфере имеют ключевое значение для безопасности и процветания. Вместе мы можем сделать Европу снова великой! написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев сообщил, что экономический форум РФ-США-ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года. Он уточнил, что в декабре уже запланирована встреча с представителями немецкой партии "Альтернатива для Германии", на которой обсудят детали мероприятия.