Россия и Киргизия обсудили перспективы сотрудничества в энергетике Новак обсудил с зампредом кабмина Киргизии сотрудничество в сфере ТЭК

Москва24 ноя Вести.Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провел рабочую встречу с первым заместителем председателя кабинета министров Киргизии Данияром Амангельдиевым. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

В переговорах с российской стороны также приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и представители Минэнерго и Минэкономразвития.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в отраслях топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Российско-киргизские отношения стратегического партнерства и союзничества, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, продолжают динамично расширяться, охватывая все новые сферы сотрудничества. Важно и дальше последовательно развивать коммуникацию, укрепляя связи в энергетике, экономике и других направлениях, что позволит обеспечить выгоду всем сторонам, а также создать новые возможности для устойчивого развития обоих государств подчеркнул Новак

По его словам, Москва готова поддерживать регулярные контакты с Бишкеком и координировать усилия для реализации совместных проектов в энергетике и экономике.