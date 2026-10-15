Бирюков: все системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме Системы теплоснабжения Москвы полностью переведены на зимний режим работы

Москва15 окт Вести.Системы теплоснабжения столицы полностью переведены на зимний режим работы. Об этом сообщается в канале Комплекса городского хозяйства Москвы в мессенджере MAX.

Уточняется, что мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы были выполнены в начале октября, и благодаря проведенной ранее подготовке все прошло штатно и в соответствии с установленными графиками.

В настоящее время все системы теплоснабжения работают в зимнем режиме сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков

В КГХ отметили, что в работах по обеспечению пуска тепла было задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур. Кроме того, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады.

Всего к осенне-зимнему периоду в Москве подготовили больше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.