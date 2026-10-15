Цивилев: логистика съедает до 70% выручки от экспорта угля из Кузбасса

Минэнерго: транспортировка угля из Кузбасса отнимает до 70% выручки Цивилев: логистика съедает до 70% выручки от экспорта угля из Кузбасса

Москва15 окт Вести.Большую часть выручки от экспорта кузбасского угля съедает логистика. Об этом ИС "Вести" рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Если мы везем на экспорт из Кузбасса энергетический уголь, то 70% от выручки съедает логистика. Поэтому, конечно же, нам лучше производить эту электрическую энергию на месте, передавать ее по новым технологиям постоянного тока отметил он

Цивилев заявил, что в России есть технологии для передачи электроэнергии большой мощности по постоянному току.

Мы сейчас обладаем практически всеми технологиями, связанными с передачей электрической энергии большей мощности по постоянному току. И первые проекты, которые будут в нашей стране реализовывать, мы уже проектируем сказал он

Ранее в Министерстве энергетики РФ заявили, что по итогам 2026 года доля убыточных предприятий в угледобывающей отрасли России может достигнуть 70%.