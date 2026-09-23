В России планируют оказывать господдержку угольной отрасли до 2030 года Правительство утвердило программу развития угольной отрасли до 2050 года

Москва23 сен Вести.Российское правительство утвердило актуальный план развития угольной промышленности в стране до 2050 года. Первый этап предполагает проведение мероприятий структурного развития до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Среди мер развития в правительстве среди прочего обозначили расширение номенклатуры продукции и увеличение потенциала отрасли.

Предполагается, в частности, оказывать государственную поддержку организациям угольной промышленности, осуществлять диверсификацию угольного производства, включая развитие более эффективных способов добычи и обогащения угля сказали в пресс-службе

Во время второго этапа, запланированного на 2031-2036 годы, предполагается обеспечить рациональное использование угля в российской экономике. В течение этих пяти лет страна и недропользователи создадут условия для интеграции нового технологического уклада в отрасль.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил, что Россия продолжит экспортировать уголь.