В А7 рассказали о планах по развитию в Африке, Латинской Америке и Азии В А7 заявили о готовности показать бизнесу из Африки свои решения

Москва21 сен Вести.Компания А7 ожидает активного развития в Африке, Латинской Америке и Азии. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил первый заместитель генерального директора А7 по продажам Станислав Лазарев.

Он также подчеркнул важность налаживания прямых каналов сотрудничества с партнерами из других стран.

Важно наладить связь с теми локальными игроками, которые появляются. Да, к примеру, в Латинской Америке необанки, очень финтех-компании развиваются, и очень важно с ними наладить прямые связи. Чем меньше посредников, тем сильнее двусторонние каналы, тем стабильнее будет работать такая инфраструктура. Мы ждем наше активное развитие в Африке. Для нас это в том числе, и клиентский рынок. Мы можем предоставлять бизнесу из Африки свои решения… И Латинская Америка. И, конечно, расширяться в Азии заявил Лазарев

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