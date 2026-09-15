Орешкин: доля доллара и евро во внешней торговле РФ упала с 80% до 15%

Орешкин заявил о прекращении зависимости РФ от западной финансовой системы Орешкин: доля доллара и евро во внешней торговле РФ упала с 80% до 15%

Москва15 сен Вести.Доля доллара и евро во внешней торговле России в 2025 году сократилась до 15%. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, его слова приводит ТАСС.

По его словам, за последние годы валютная структура российской внешней торговли полностью изменилась. В расчетах значительно выросла доля рубля и валют стран БРИКС, прежде всего китайского юаня.

На долю доллара и евро в прошлом году пришлось лишь 15% международной торговли сказал Орешкин на сессии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Замглавы администрации президента отметил, что российские внешняя торговля и финансовая система смогли быстро адаптироваться к введенным ограничениям.

Санкционное давление позволило быстрее перейти на "новые рельсы", и сейчас мы уже не зависим от инструментов, предоставляемых западной финансовой системой подчеркнул Орешкин

Он добавил, что от санкционных ограничений в первую очередь страдают страны, которые их вводят.

Ранее газета The New York Times писала, что антироссийские санкции США ослабляют доллар.