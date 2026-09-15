Москва15 сенВести.Доля доллара и евро во внешней торговле России в 2025 году сократилась до 15%. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, его слова приводит ТАСС.
По его словам, за последние годы валютная структура российской внешней торговли полностью изменилась. В расчетах значительно выросла доля рубля и валют стран БРИКС, прежде всего китайского юаня.
На долю доллара и евро в прошлом году пришлось лишь 15% международной торговлисказал Орешкин на сессии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
Замглавы администрации президента отметил, что российские внешняя торговля и финансовая система смогли быстро адаптироваться к введенным ограничениям.
Санкционное давление позволило быстрее перейти на "новые рельсы", и сейчас мы уже не зависим от инструментов, предоставляемых западной финансовой системойподчеркнул Орешкин
Он добавил, что от санкционных ограничений в первую очередь страдают страны, которые их вводят.
Ранее газета The New York Times писала, что антироссийские санкции США ослабляют доллар.